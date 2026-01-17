Умер модельер Валентино Гаравани

В Италии не стало модельера Валентино Гаравани. Он умер в окружении близких в своем доме в Риме.

В понедельник, 19 января, ушел из жизни модельер и основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани. Об этом пишут итальянские средства массовой информации.

Гаравани было 93 года. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Согласно сообщению, модельер скончался в окружении близких в своем доме в Риме.

Церемония прощания состоится в среду и четверг. Похороны запланированы на пятницу.

Валентино Гаравани появился на свет в 1932 году в городе Вогера. Получив во Франции образование в сфере моды, он вернулся в Рим, где впоследствии основал дом моды Valentino. Клиентами Гаравани были мировые знаменитости, члены королевских семей. Официально он завершил карьеру в 2008 году.