В Азербайджане очистили от мин свыше 500 га за неделю
За последнюю неделю более 500 га территории АР очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В работах принимали участие сотрудники ANAMA и силовых ведомств.

Саперы продолжают очищать земли Азербайджане от опасного наследия Карабахской войны. За последнюю неделю (с 12 по 18 января) усилиями специалистов очищено от мин 508 га территории. информирует Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA). 

В рамках работ по разминированию найдено 6 противотанковых, 63 противопехотных мины а также свыше 250 боеприпасов. В мероприятиях также принимали участие военные, пограничники, спасатели и представители частных компаний. 

Разминирование охватило несколько районов АР. В частности, безопаснее стало в Агдеринском, Тертерском, Ходжалинском районах.

