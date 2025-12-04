Вестник Кавказа

Индия получила приглашение войти в "Совет мира" по управлению Газой

Флаг Индии на фоне неба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США пригласили Индию войти в "Совет мира" по сектору Газа. Власти страны пока не отреагировали на приглашение.

Лидер США Дональд Трамп направил приглашение Индии войти в "Совет мира" по управлению сектором Газа, информирует ANI. 

"Президент США Дональд Трамп пригласил Индию войти в состав "Совета мира" для Газы"

– ANI

Власти страны пока не делали комментариев относительно этого приглашения. 

Также приглашение войти в состав структуры получила Албания. Тирана получила приглашение стать государством-основателем органа управления. 

Напомним, что в  "Совет мира" также ранее были приглашены Турция и Иордания. В состав управленческой структуры также войдут политики и бизнесмены.

