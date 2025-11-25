Сотрудников КГД Армении задержали с поличным при получении взятки

Двое сотрудников Комитета государственных доходов Армении стали фигурантами уголовного дела, которое возбудили в отношении них за получение взятки – они были задержаны с поличным.

Двух оперуполномоченных Комитета государственных доходов Армении (КГД) задержали по подозрению в получении взятки, сообщили в Антикоррупционном комитете страны.

Сотрудников КГД задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий – правоохранители задержали их с поличным, сразу после получения взятки от представителя хозяйствующего субъекта, отметили в комитете, передает Sputnik Армения.

В отношении сотрудников КГД возбуждено уголовное дело - им вменяется получение 9 млн драмов за противоправные действия, добавили в Антикоррупционном комитете.