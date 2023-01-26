Ереванские полицейские "накрыли" очередной мошеннический колл-центр

Полиция Армении выявила уже 4-й по счету мошеннический "колл-центр", действовавший в Ереване под видом обычного офиса – его сотрудники занимались вымогательством и кражей денег честных граждан.

Ереванским полицейским удалось провести блестящую операцию, в ходе которой была остановлена работа уже четвертого выявленного с начала года мошеннического "колл-центра", сотрудники которого путем обмана крали деньги у граждан, сообщает пресс-служба МВД Армении.

Для преступной деятельности было арендовано одно из офисных помещений в Арабкирском районе Еревана. Внешне оно напоминало обычный офис, а его персонал был тщательно проинструктирован, как стирать данные в компьютерах при внезапном появлении полиции, однако полицейские сработали на опережение и лишили мошенников такой возможности, передает Sputnik Армения.

Визит спецподразделения полиции стал полной неожиданностью для мошенников – все они, включая организаторов преступного "офиса", оказались в руках правоохранителей, некоторые из них оказались иностранными гражданами.

Преступная группировка поддерживала тесные связи с "коллегами" за рубежом. Также были обнаружены криптокошельки, которые мошенники пополняли украденными у граждан деньгами.

Сейчас с задержанными работает уголовная полиция Армении, также она активно сотрудничает с зарубежными коллегами для получения данных об организациях, с помощью которых в республике действовала мошенническая схема по завлечению граждан предложениями о сомнительной работе.