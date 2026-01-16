Брюссель приостанавливает ратификацию торгового соглашения с Вашингтоном

Евросоюз принял решение о приостановке процесса ратификации торгового соглашения с США из-за угроз президента США Дональда Трампа по Гренландии.

ЕП ставит на паузу процедуру ратификации торгового соглашения между ЕС и США после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о возможном введении торговых пошлин в 10% против стран, осуждающих его позицию по Гренландии, сообщил руководитель основной фракции ЕП – Европейской народной партии – Манфред Вебер.

"Первое решение, которое мы уже приняли минувшей ночью, заключается в том, что ратификация этого соглашения между Европой и Соединенными Штатами от лета прошлого года приостанавливается"

– Манфред Вебер

Законодатель пояснил, что, таким образом, своими действиями Дональд Трамп отнял у своей страны шансы на беспошлинный доступ американской продукции на внутренний еврорынок. Европарламентарий пояснил, что это лишь первый сигнал Вашингтону, и выразил мнение, что американский лидер прошлой ночью "многое потерял".