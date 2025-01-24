Глава МИД Ирана назвал причину отмены его выступления в Давосе

Организаторы Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе отменили участие в нем министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи на фоне протестов в стране.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с заявлением, в котором пояснил отмену его планируемого участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, назвав причиной такого решения его организаторов подавление протестов в исламской республике.

"Всемирный экономический форум отменил мое участие в Давосе на основании лживых свидетельств и политического давления со стороны Израиля, а также его сторонников в США"

- Аббас Аракчи

При этом глава иранского внешнеполитического ведомства отметил: в ходе подавления недавних беспорядков и погромов власти Ирана были вынуждены защищать свой народ от вооруженных террористов, передает РИА Новости.

ВЭФ в швейцарском Давосе стартовал накануне и продлится по 23 января.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава МИД Ирана не сможет выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Решение об отмене выступления иранского министра приняло руководство форума. Согласно официальной программе, выступление руководителя внешнеполитического ведомства Исламской Республики должно было состояться сегодня, 20 января, во второй половине дня, однако накануне имя Аракчи исчезло из списка спикеров, представленного на портале форума.

Организаторы подтвердили, что главы МИД ИРИ в Давосе не будет.