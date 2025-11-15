Трамп хочет в четверг подписать устав "Совета мира"

Подписание текста устава "Совета мира" может состояться уже в этот четверг. Президент США Дональд Трамп хочет сделать это на форуме в Давосе.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе утвердить полномочия и текст устава "Совета мира" для урегулирования в секторе Газа. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

По их информации, глава Белого дома выступает за то, чтобы приглашенные страны поставили свои подписи под документ 22 января для официального запуска инициативы.

Согласно проекту устава, Трамп станет первым председателем органа и будет лично принимать решения о приглашении новых членов. Для того, чтобы получить статус постоянного участника организации, американская администрация требует от государств в течение первого года внести взнос в размере минимум $1 млрд.

Агентство Bloomberg отмечает, что это условие вызвало резкую критику со стороны мировых лидеров. Некоторые приглашенные стороны также обеспокоены тем, что президент США как председатель получит единоличный контроль над фондами новой структуры.