Предупреждение о возможном сходе лавин сделали в Дагестане

В ближайшие сутки в Дагестане будет сохраняться повышенная опасность схода лавин. Гражданам рекомендуется не посещать горные районы.

В Дагестане объявили экстренное предупреждение об опасности схода лавин. Об этом сказано в сообщении, распространенном 19 января Главным управлением МЧС по региону.

"В период с 18:00 мск 19 января до 18:00 мск 20 января в горах Дагестана лавиноопасно"

– пресс-служба управления

Спасатели призывают граждан воздержаться от походов в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного спуска лавин.

В МЧС напомнили, что лавины могут привести к повреждению зданий, ЛЭП, инфраструктурных объектов, а также вызвать затруднения в работе транспорта, перекрыть дороги, мосты и тоннели.