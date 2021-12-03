Во Владикавказе определили лучших армрестлеров СКФО

Сборная Северной Осетии по армрестлингу стала лучшей на чемпионате СКФО, проходившем в столице республики Владикавказе – за медали чемпионата соревновались свыше 400 спортсменов.

Судьи чемпионата и первенства СКФО по армрестлингу, проходившего в столице Северной Осетии, определила лучших армрестлеров региона – в командном зачете ими стали члены сборной республики, сообщили в Минспорта республики.

"Соревнования проводились в личном и командном форматах. Победителей личного зачета определяли по суммарному количеству очков, полученных спортсменами на обеих руках. Призовые места в командном зачете распределялись по очкам, заработанным лучшими представителями команды в каждой весовой категории"

- Минспорта Северной Осетии

Всего в соревнованиях участвовали 410 спортсменов со всех республик Северного Кавказа, однако команда РСО-Алании все же показала лучший результат, завоевав 35 золотых наград среди юношей и юниоров и 16 золотых медалей на взрослом турнире в двоеборье, передает "АиФ-Ставрополье".

Теперь победителей и призеров ждут всероссийские соревнования – они вскоре пройдут в городе Орле.