В Махачкале самолет "Азимут" выкатился за пределы ВПП

Самолет Азимут
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Приземлившийся в Махачкале борт "Азимута" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент случился накануне. Пострадавших нет, прокуратурой проводится проверка.

Авиарейс Минводы-Махачкала перевозчика "Азимут" после посадки в воздушной гавани прибытия выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), информирует Южная транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 18 января 2026 года в международном аэропорту Махачкала после выполнения посадки пассажирского самолета авиакомпании "Азимут", следовавшего по маршруту Минеральные Воды - Махачкала, произошло выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние 8 м"

– ЮТП

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Организована проверка об исполнении требований российского законодательства о безопасности полетов.

