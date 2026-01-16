В Махачкале самолет "Азимут" выкатился за пределы ВПП

Приземлившийся в Махачкале борт "Азимута" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент случился накануне. Пострадавших нет, прокуратурой проводится проверка.
Авиарейс Минводы-Махачкала перевозчика "Азимут" после посадки в воздушной гавани прибытия выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), информирует Южная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 18 января 2026 года в международном аэропорту Махачкала после выполнения посадки пассажирского самолета авиакомпании "Азимут", следовавшего по маршруту Минеральные Воды - Махачкала, произошло выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние 8 м"
– ЮТП
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
Организована проверка об исполнении требований российского законодательства о безопасности полетов.