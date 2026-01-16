Экономика Азербайджана выросла на 1,4%

Реальный рост экономики АР в 2025 году составил 1,4%. Производство товаров и услуг на душу населения составило 12,6 манатов.

ВВП Азербайджана за прошлый год в номинальном значении составил 129 млрд манатов (около $76 млрд), информирует Госкомстат республики. Экономика АР выросла на 1,4% в реальном значении.

За прошлый год зафиксировано снижение роста в нефтегазовом секторе на 1,6%, при этом рост ненефтегазового сектора показал рост на 2,7%.

Согласно статистическим данным, 33% экономики страны составила промышленность, чуть более 11% пришлись на торговлю, около 7% – на транспорт.

Как подсчитал Госкомстат, ВВП в пересчете на жителя республики составил 12,6 манатов.