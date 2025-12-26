Книгу осетинских фамилий пополнят полторы тысячи новинок

В конце весны Северной Осетии в этом году выпустят дополненное издание книги с осетинскими фамилиями с 1,5 тысячами новых дополнений, сделанных на базе уточненных сведений.

Уже в конце весны нового 2026 года в осетинском издательстве "Респект" выйдет уточненное и дополненное издание книги с осетинскими фамилиями, в которую войдут еще около 1,5 тыс фамилий жителей Северной Осетии.

Издательство "Издательство "Респект" приступило к подготовке четвертого, дополненного издания книги с осетинскими фамилиями. В новом выпуске планируется собрать около 1,5 тыс фамилий, включая новые материалы и уточненные сведения. Выход книги в свет ожидается в апреле - начале мая"

- издательство

Книга уже объединила данные по тысячам семей, однако после ее выхода появились новые материалы, и они продолжают поступать: есть семьи, которые ранее не предоставляли сведений о себе, передает портал "Это Кавказ".

Сейчас всю эту информацию уточняют составители сборника: часть фамилий уже включена в базу, но не все - поэтому мы и открыли сбор дополнительных данных, - поведала директор издательства Лариса Елканова.