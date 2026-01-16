Вестник Кавказа

Куда летали россияне на Новый год?
Новое исследование ВТБ и сервиса бронирования OneTwoTrip рассказало о наиболее популярных точках назначения, которые россияне выбрали для отдыха на новогодние праздники, как внутри страны, так и за ее пределами.

Турция, Таиланд и ОАЭ возглавили рейтинг самых популярных зарубежных направлений для отдыха россиян в новогодние праздники. Такие данные приводятся в совместном исследовании ВТБ и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Интерес к зарубежному отдыху в новогодние праздники заметно вырос: доля таких поездок в общем объеме бронирований увеличилась на треть, достигнув 33%.

Наибольшей популярностью пользовались:

  • Турция – 12,2% (всех бронирований отелей);
  • Таиланд – 9,1%;
  • ОАЭ – 7,6%.

Также в топ-5 вошли Беларусь и Китай.

Наибольший интерес для жителей России все также представляет внутренний туризм, составляющий 67% от общего числа. Самыми популярными пунктами назначения, согласно данным исследования по количеству бронирований отелей, стали:

  • Москва – 20,3%;
  • Санкт-Петербург – 14,1%;
  • Казань – 4%;
  • Адлер – 3,4%;
  • Краснодар – 3%.
