Куда летали россияне на Новый год?

Новое исследование ВТБ и сервиса бронирования OneTwoTrip рассказало о наиболее популярных точках назначения, которые россияне выбрали для отдыха на новогодние праздники, как внутри страны, так и за ее пределами.
Турция, Таиланд и ОАЭ возглавили рейтинг самых популярных зарубежных направлений для отдыха россиян в новогодние праздники. Такие данные приводятся в совместном исследовании ВТБ и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Интерес к зарубежному отдыху в новогодние праздники заметно вырос: доля таких поездок в общем объеме бронирований увеличилась на треть, достигнув 33%.
Наибольшей популярностью пользовались:
- Турция – 12,2% (всех бронирований отелей);
- Таиланд – 9,1%;
- ОАЭ – 7,6%.
Также в топ-5 вошли Беларусь и Китай.
Наибольший интерес для жителей России все также представляет внутренний туризм, составляющий 67% от общего числа. Самыми популярными пунктами назначения, согласно данным исследования по количеству бронирований отелей, стали:
- Москва – 20,3%;
- Санкт-Петербург – 14,1%;
- Казань – 4%;
- Адлер – 3,4%;
- Краснодар – 3%.