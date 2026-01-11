Школы Ставрополья начнут оснащать Wi-Fi в этом году

В Ставропольском крае к началу нового учебного года почти в 50 школах будет работать связь Wi-Fi. Через несколько лет Wi-Fi будет во всех школах края.

В 2026 году в Ставропольском крае приступят к старту реализации федерального проекта, который подразумевает появление Wi-Fi во всех общеобразовательных школах региона до 2030 года.

"В этом году в крае начинается реализация федерального проекта "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы" нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Он предусматривает… создание во всех муниципальных общеобразовательных организациях края беспроводных сетей Wi-Fi"

– пресс-служба губернатора и правительства Ставрополья

Первые школы получат доступ к Wi-Fi к 1 сентября, реализация проекта начнется с 46 школ. Также в этих школах на входе будут установлены камеры видеонаблюдения.