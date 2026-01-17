Вестник Кавказа

Главы Азербайджана и Армении удостоены "Премии Зайеда за человеческое братство"

© Фото: сайт президента Азербайджана
Руководство Азербайджана и Армении стало лауреатом премии Фонда имени шейха Зайеда (ОАЭ) за "человеческое братство".

Азербайджанский президент Ильхам Алиев и армянский премьер-министр были удостоены премии Фонда имени шейха Зайеда (ОАЭ) – "Премии Зайеда за человеческое братство", сообщается на официальном сайте фонда.

Лауреатов премии выбирали члены независимого международного жюри, в состав которого вошли известные деятели и специалисты по диалогу и мирному сосуществованию. 

В сообщении фонда говорится, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян получили премию за парафирование "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", благодаря чему был окончен многолетний конфликт на Кавказе.

Член жюри Мухаммад Абдулсалам обратил внимание, что выбор комитета "Премии Зайеда за человеческое братство" в этом году пал на историческое мирное соглашение между Баку и Ереваном. 

"Это соглашение воплощает миссию и цели премии Зайеда в развитии культуры диалога и сосуществования. Этот документ считается важным этапом в продвижении глобального мира и большим дипломатическим достижением"

– Мухаммад Абдулсалам

Церемония вручения премии назначена на 4 февраля, она пройдет в Абу-Даби.

870 просмотров

Вам может быть интересно

