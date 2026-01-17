Мирзиеев согласился войти в Совет мира

Узбекистан готов стать одним из государств-учредителей Совета мира, такой ответ на приглашение американского президента дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев согласился на вступление Узбекистана в Совет мира в рамках соответствующей инициативы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь Мирзиеева Шерзод Асадов.

По его словам, президент Узбекистана получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа – примкнуть к международной инициативе по обеспечению мира на Ближнем Востоке и урегулированию конфликтов, ключевой этап реализации которой – создание Совета мира. В рамках этой новой структуры будут действовать страны, которые согласны взять на себя ответственность за продвижение к долгосрочному миру и стабильной безопасности.

Асадов уточнил, что Узбекистан получил предложение – присоединиться к Совету мира как государство-учредитель.

"Глава нашего государства направил американскому коллеге ответное письмо, в котором выразил готовность Узбекистана присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя"

– Шерзод Асадов

Глава Узбекистана в послании Трампу указал, что инициатива может стать важным шагом в решении длящихся многие годы конфликтов на Ближнем Востоке, а также в обеспечении мира и стабильности в обширном регионе.