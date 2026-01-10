Главу канцелярии Нетаньяху задержали в Израиле

В Израиле накануне был задержан Цахи Браверман, глава канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Цахи. Об этом пишет 12 января местная пресса.
Браверман подозревается в препятствовании расследованию утечки израильских засекреченных данных в зарубежные средства массовой информации.
В воскресенье вечером сотрудники правоохранительных органов допросили его, а затем отпустили. При этом в ближайший месяц ему запретили покидать еврейское государство. Кроме того, Браверман не сможет в течение 15 дней посещать канцелярию премьера.
Ранее в Израиле арестовали бывшего пресс-секретаря премьер-министра Эли Фельдштейн. В конце прошлого года он сообщил, что Браверман тайно встречался с ним, чтобы замедлить ход расследования об утечке секретных данных в Bild.