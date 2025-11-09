Удостоверения личности нового образца стали выдавать в Грузии

В Грузии запустили выдачу ID-карт нового образца. Ранее обновленные удостоверения личности планировали начать выдавать гражданам с начала июня, затем с начала ноября прошлого года.

В Грузии стартовала выдача удостоверений личности нового образца.

В марте сообщалось, что в Грузии изменится дизайн удостоверений личности. Планировалось, что выдача ID-карт нового образца стартует в стране с 4 июня, однако сроки неоднократно сдвигались.

Отметим, что новые паспорта и электронные ВНЖ и ПМЖ выдаются в Грузии с 6 октября 2025 года. С января 2026 года в Грузии также выдаются новые ID-карты.

Обновление документов связано с повышением безопасности - в документах нового образца используются современные средства защиты, документы полностью соответствуют последним международным стандартам, отмечали в Минюсте Грузии.

Замена документов на новые производится по истечении срока их действия, плата за изготовление новых ID-карт и паспортов остается прежней.