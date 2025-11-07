Вестник Кавказа

Паспорт Грузии потерял две позиции мирового рейтинга

Грузинский паспорт потерял две позиции в рейтинге силы паспортов, однако остался самым сильным в регионе.

Паспорт Грузии стал слабее за год, потеряв две строчки мирового рейтинга. 

Согласно данным экспертов Henley & Partners, паспорт республики сейчас занимает 46 место. Несмотря на утрату позиций, грузинское гражданство дает наибольшие возможности для путешествий без визы среди стран региона. 

Отметим, что граждане Грузии могут посетить без визы 123 страны. Самым же сильным паспортом мира эксперты Henley & Partners назвали паспорт Сингапура, который открывает доступ к 195 странам мира. Документ о гражданстве РФ расположился на 50-м месте, давая возможность посещения без визы 114 стран.

