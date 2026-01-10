Вестник Кавказа

ЕС планирует ввести новые санкции против Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз готовит новые санкции против Ирана. Брюссель также готовится запретить КСИР, добавив Корпус в базу террористических организаций.

Власти Евросоюза планируют новые рестрикции против Ирана. Также рассматривается внесение КСИР в список террористических организаций, рассказал представитель евродипломатии Анвар аль-Ануни. 

"Мы готовим предложение по более строгим санкциям. По поводу внесения в список террористических организаций обсуждение между государствами-членами продолжается в конфиденциальном порядке и процедуры идут, я не могу вдаваться в подробности в этом отношении, но в соответствии с общими правилами, касающимися санкций, такое решение должно быть принято государствами-членами единогласно"

– Анвар аль-Ануни 

Отметим, что товарооборот ЕС и Ирана за прошлый год превысил 3 млрд евро. 

Напомним, что Иран охвачен масштабными протестами против правительства. Западные страны выразили поддержку протестующим, США рассматривают военную операцию против Тегерана.

