ЕС планирует ввести новые санкции против Ирана

Власти Евросоюза планируют новые рестрикции против Ирана. Также рассматривается внесение КСИР в список террористических организаций, рассказал представитель евродипломатии Анвар аль-Ануни.
"Мы готовим предложение по более строгим санкциям. По поводу внесения в список террористических организаций обсуждение между государствами-членами продолжается в конфиденциальном порядке и процедуры идут, я не могу вдаваться в подробности в этом отношении, но в соответствии с общими правилами, касающимися санкций, такое решение должно быть принято государствами-членами единогласно"
– Анвар аль-Ануни
Отметим, что товарооборот ЕС и Ирана за прошлый год превысил 3 млрд евро.
Напомним, что Иран охвачен масштабными протестами против правительства. Западные страны выразили поддержку протестующим, США рассматривают военную операцию против Тегерана.