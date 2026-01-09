Более 875 га освобожденных территорий Азербайджана очищено от мин за неделю

ANAMA сообщает о прогрессе в Карабахе и Восточном Зангезуре: за неделю обезврежены сотни взрывоопасных предметов в 13 районах.

На освобожденных территориях Азербайджана продолжается очищение земель от минной угрозы. Национальное агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельный отчет результаты работы саперов в Карабахе и Восточном Зангезуре.

В ходе операций по разминированию в период с 5 по 11 января было извлечено и обезврежено 177 мин (152 противопехотные и 25 противотанковых) и 636 единиц неразорвавшихся боеприпасов. Работы проведены на площади 875,1 га.

Были охвачены 13 районов страны, включая освобожденные Кяльбаджарский, Лачинский, Агдамский, Зангиланский и Джебраильский, а также Тертерский, Агдеринский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский, Физулинский, Губадлинский, Газахский районы и город Ханкенди.