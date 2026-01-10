Edelweiss увеличит частоту рейсов между Тбилиси и Цюрихом

Частота рейсов Edelweiss между Тбилиси и Цюрихом будет увеличена в апреле. Авиакомпания также планирует осуществлять вылеты из других городов Грузии.

Самолеты авиакомпании Edelweiss будут чаще летать между Тбилиси и Цюрихом. Частота рейсов будет увеличена с двух до трех в неделю.

Авиаперевозки между столицей Грузии и швейцарским городом будут осуществляться лайнерами Airbus 320. Увеличенное число рейсов ожидается с апреля по октябрь.

Авиакомпания также планирует запустить рейсы из других городов Грузии, передает Business Insider Georgia.

Отметим, что в июне этого года ожидается запуск перелетов по маршруту Тбилиси-Франкфурт. Отправиться в Германию можно будет рейсом авиакомпании Condor Airlines.