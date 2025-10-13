Свыше 20 человек спасли в Сочи во время новогодних каникул

Более 20 спасательных операций провели сотрудники МЧС в Сочи в период новогодних праздников. Уточняется, что за все время были спасены 22 человека.

Более двух десятков операций по спасению отдыхающих были проведены сочинскими спасателями с 1 по 12 января, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ в Сочи.

В период новогодних праздников спасатели более 18 раз выезжали на различные происшествия бытового характера.

Кроме того, сотрудники МЧС спасли в ночь с 6 на 7 января туриста, который заблудился в лесном массиве села Волконка. Уточняется, что пострадавший был благополучно доставлен в город, значительных травм он не получил.

Также помощь понадобилась одному из местных жителей, которому стало плохо в лесу. Мужчину на носилках эвакуировали и доставили в медицинское учреждение.

Всего за весь период новогодних каникул было спасено 22 человека, из них двое детей, уточнили в пресс-службе.