Главы МИД Турции и Узбекистана провели телефонный разговор

Анкара и Ташкент договорились углублять стратегическое партнерство. Главы дипломатий Турции и Узбекистана также затронули региональные и глобальные темы.

Главы дипведомств Турции и Узбекистана Хакан Фидан и Бахтиер Сеидов провели телефонный разговор. Стороны затронули ряд вопросов, связанных с развитием отношений двух стран. Также в фокусе внимания министров оказались вопросы региональной и мировой повестки.

"Наша беседа охватила различные области двустороннего и многостороннего сотрудничества. Обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям, укрепление стратегического партнерства, а также региональные и глобальные вопросы"

– Бахтиер Сеидов

По словам главы МИД Узбекистана Бахтиера Сеидова, главы дипведомств подтвердили стремление поддерживать контакты для реализации всех договоренностей.