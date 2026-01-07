СМИ: выборы главы политбюро ХАМАС отложены

Арабские СМИ рассказали о возможных причинах переноса голосования по выборам нового политического лидера ХАМАС.

Выборы руководителя политического бюро ХАМАС были перенесены: голосование, изначально назначенное на первый месяц года, не состоится в запланированные даты. Об этом сообщают международные арабские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники из представителей движения.

Решение о переносе голосования принято без указания нового срока. При этом отмечается, что выборы могут пройти в кратчайшие сроки.

Подобная отсрочка может быть мотивирована двумя факторами: текущими политическими условиями и соображениями безопасности, а также вовлеченностью ХАМАС в интенсивные переговоры по реализации второй фазы режима прекращения огня. Нынешние обсуждения ведутся в контексте активизировавшегося посредничества при участии стран региона и Соединенных Штатов.

Упоминается и другая причина — углубившиеся за последние дни внутренние противоречия по вопросам административного устройства в Газе, о чем сообщает Asharq Al-Awsat.