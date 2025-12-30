Экспорт конкурентоспособной продукции РФ вырос на 18% в 2025 году

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о том, что российские рынки смогли преодолеть адаптацию к новым рыночным условиям, увеличив экспорт промышленной конкурентоспособной продукции в течение прошлого года почти на 20%.

Российскую промышленную конкурентоспособную продукцию стали экспортировать на 18% больше в 2025 году, такое заявление сделал первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что данные показатели свидетельствуют о том, что российская экономика справилась с первым этапом адаптации к новым рынкам.

"За 10 месяцев прошлого года рост составил 18%. До 2022 года этот показатель составлял примерно 60%"

– Денис Мантуров

Кроме того, Мантуров отметил, что 80% экспорта приходится на дружественные страны. В указанный период значительно повысился интерес к российской продукции в странах Юго-восточной Азии, СНГ, Ближнего Востока, ЕАЭС и других.

По его словам, данные тенденции будут прослеживаться и в будущем.