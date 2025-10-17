Будапешт подтвердил готовность к проведению саммита РФ–США

Власти Венгрии дали утвердительный ответ относительно готовности провести россиийско-американский саммит на высшем уровне.

Венгрия готова провести на своей территории встречу руководителей России и Соединенных Штатов, такое заявление сделал спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер в ходе общения с журналистами.

"Если лидеры США и России смогут договориться по вопросам мира, важным вопросам, так, что это приведет к двусторонней встрече на высшем уровне, то Венгрия, Будапешт стали бы отличным местом для этого и готовы к реализации этой встречи"

— Ласло Кевер

Венгерская сторона также отметила, что недавний инцидент с захватом танкеров под российским флагом не влияет на отношение Будапешта к вышеуказанному вопросу.

По словам Кевера, Венгрия все же надеется на то, что за кулисами" диалог между Россией и США продвигается.