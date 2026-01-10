Туристический сектор принес Грузии $4,6 млрд в 2025 году

Грузинский банк Galt & Taggart опубликовал отчет о доходах от туризма и спрогнозировал дальнейшее развитие отрасли и влияние ситуации в Иране на нее.

Доходы Грузии от туризма в 2025 составили $4,6 млрд, превысив показатели 2024 года почти на 5%. Об этом в еженедельном отчете о состоянии финансового сектора сообщает Galt & Taggart, ведущий грузинский инвестиционно-брокерский банк.

Поступления в бюджет от сферы гостеприимства в декабре 2025 года, согласно отчету, показали прирост в 5,3%, достигнув $280 млн.

Galt & Taggart прогнозирует стабильный рост вклада туристического сектора в экономику Грузии, ожидая, что в 2026 году цифра увеличится до $4,9 млрд.

Отмечая долю Ирана в туристическом секторе (за первые три квартала 2025 года иранские путешественники привнесли 2,7% от общего объема поступлений в бюджет) и нынешнюю внутриполитическую ситуацию в стране (массовые протесты), грузинский банк высказал предположение о минимальном влиянии нестабильности в Иране на экономику Грузии.