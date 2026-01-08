Лавины угрожают высокогорным туристам в Кабардино-Балкарии

Горы Кабардино-Балкарии выше 2,5 км могут стать местами схода лавин в наступивший понедельник 12 января. Республиканские спасатели призвали туристов к осторожности.

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, в течение всего понедельника в горах и предгорьях республики будет сохраняться высокая лавиноопасность из-за новых снегопадов и сильного ветра.

Наибольший риск схода лавин ожидается выше отметки в 2,5 км, предупредили кабардино-балкарские спасатели. Особенно осторожным следует быть жителям и гостям Приэльбрусья.

"По данным Гидрометцентра, в течение суток 12 января в предгорных и горных районах КБР местами ожидаются очень сильные осадки – снег, мокрый снег и очень сильный южный ветер с порывами до 30 метров в секунду"

– ГУ МЧС РФ по КБР

Поскольку именно в Приэльбрусье расположен республиканский горнолыжный курорт "Эльбрус", в настоящее время его работа ограничена из-за тяжелых погодных условий. Отдыхающих в горах Кабардино-Балкарии просят с повышенной ответственностью относиться к мерам горной безопасности.