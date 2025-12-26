Ночное катание стало на четверть популярнее на курорте Архыз

Катание под звездным небом приобрело еще большую популярность на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии – такой возможностью воспользовались на четверть больше туристов, чем год назад.

Катание на горных лыжах на курорте Архыз (КЧР) вечерами, в темное время суток, понравилось еще большему количеству туристов, чем год тому назад, рассказали в пресс-службе курорта.

По ее данным, в общей сложности с 26 декабря по 11 января на Архыз приехали свыше 131 тыс туристов. Ключевым трендом сезона в пресс-службе назвали именно вечернее катание.

"С 1 по 11 января свыше 10 тыс гостей воспользовались возможностью покататься на специально освещенных трассах под звездным небом"

– пресс-служба

Уточняется, что этот показатель на 25% превышает цифры за аналогичный период прошлого зимнего сезона. Таким образом, ночной активный отдых на снежных склонах значительно прибавил в популярности.