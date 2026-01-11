Вестник Кавказа

Президент Ирана лично встречался с протестующими

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Иранский президент Масуд Пезешкиан провел встречу с представителями демонстрантов. Ранее он принял участие в антипротестном шествии.

Власти Ирана пошли на контакт с протестующими – состоялась личная встреча президента ИРИ Масуда Пезешкиана с представителями демонстрантов, такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

"Правительство признало протесты и проводило переговоры с представителями протестующих, президент встретился с ними"

– Аббас Аракчи

Напомним, что ранее агентство Tasnim сообщило об участии Масуда Пезешкиана в прошедшей в понедельник в Тегеране демонстрации, участники которой осудили действия демонстрантов. Проправительственные акции состоялись еще в нескольких городах, таких как Бирдженд, Захедан, Зенджан, Илам, Керман, Кум, Решт, Хамадан и Шехре-Корд.

