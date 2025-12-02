Сочи в новогодние праздники принял свыше 470 тыс человек

В Сочи подвели итоги новогодних каникул – свыше 470 тыс туристов побывали на курорте и в горном кластере, поделился Прошунин.
Глава Сочи Андрей Прошунин рассказал, что за новогодние праздники поток туристов на курорт превысил 470 тыс человек.
"В первый официальный рабочий день нового года подводим итоги праздничных каникул. За длинные зимние выходные турпоток в Сочи составил более 470 тыс человек"
– Андрей Прошунин
Он уточнил, что большая часть туристов приезжала в Сочи хотя бы с одной ночевкой, а около 190 тыс туристов посетили город с однодневными экскурсиями.
"Средняя загрузка средств размещения Сочи в этот период составила 74,7%, а в горном кластере – более 75%"
– Андрей Прошунин
Три курорта горного кластера Сочи в период 31 декабря - 11 января реализовали свыше 200 тыс ски-пассов.