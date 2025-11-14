Курорт "Роза Хутор" начал зимний сезон

Сочинский курорт "Роза Хутор" начал новый сезон. Однако на данный момент гостям доступны только пешие прогулки.

Новый сезон отдыха стартовал на курорте "Роза Хутор" в Сочи, сообщили в его пресс-службе.

Обязательные профилактические работы окончены, и на курорте были запущены канатные дороги. На них можно добраться до смотровой площадки "Роза Пик", расположенной на высоте 2320 м.

"Пока сезон открыт только для пеших прогулок в горах"

– "Роза Хутор"

По предварительным планам, горнолыжные трассы откроются для катания 19 декабря, если погода будет стабильной.

В сообщении напомнили, что "Роза Хутор" располагает самой масштабной в России зоной для катания: общая протяженность 52 трасс составляет 105 км. На них туристов доставляют 32 современных подъемника.