Президенты Турции и Азербайджана провели переговоры

Опубликовано: 16:19, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Лидеры Азербайджана и Турции обменялись поздравлениями по поводу праздника Гурбан-байрамы и обсудили двусторонние отношения.

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись поздравлениями с праздником Гурбан-байрамы и передали наилучшие пожелания.

Кроме того, лидеры выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между двумя странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах. Также состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии союзнических связей между Азербайджаном и Турцией.