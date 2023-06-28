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Президенты Турции и Азербайджана провели переговоры

Президенты Турции и Азербайджана провели переговоры
Лидеры Азербайджана и Турции обменялись поздравлениями по поводу праздника Гурбан-байрамы и обсудили двусторонние отношения.

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись поздравлениями с праздником Гурбан-байрамы и передали наилучшие пожелания.

Кроме того, лидеры выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между двумя странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах. Также состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии союзнических связей между Азербайджаном и Турцией.

Ильхам Алиев поздравил Азербайджан с Гурбан-байрамы

Ильхам Алиев поздравил Азербайджан с Гурбан-байрамы

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