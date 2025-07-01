Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Ханкенди, рассказала пресс-служба турецкого лидера.
Уточняется, что их встреча прошла в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди, Азербайджан"
- пресс-служба президента Турции
Напомним, что прошлая встреча Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в турецком Кахраманмараше 19 июня. В тот день в городе прошло торжественное открытие квартала "Азербайджан", который был построен при непосредственном участии Баку в городе, сильно пострадавшем от землетрясений 2023 года.