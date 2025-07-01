Вестник Кавказа

Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди

Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
© Фото: пресс-служба президента Турции
Сегодня в Ханкенди прошла встреча президентов Азербайджана и Турции. Она состоялась в рамках саммита ОЭС.

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Ханкенди, рассказала пресс-служба турецкого лидера.

Уточняется, что их встреча прошла в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди, Азербайджан"

- пресс-служба президента Турции

Напомним, что прошлая встреча Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в турецком Кахраманмараше 19 июня. В тот день в городе прошло торжественное открытие квартала "Азербайджан", который был построен при непосредственном участии Баку в городе, сильно пострадавшем от землетрясений 2023 года.

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