Вестник Кавказа

В Ханкенди проходит встреча Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана

В Ханкенди проходит встреча Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана
© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Встреча Ильхама Алиев и Масуда Пезешкиана проходит в Ханкенди, который сегодня принимает 17-м саммит ОЭС.

В Ханкенди стартовали переговоры президентов Азербайджана и Ирана Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана. 

Отметим, что Масуд Пезешкиан прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС. 

Напомним, что Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан в конце июня провели телефонный разговор. Лидер Азербайджана передал президенту Ирана поздравления в связи с прекращением ирано-израильского конфликта и достижением режима прекращения огня, отметив, что мир и безопасность являются важнейшими условиями стабильности в регионе. Ильхам Алиев также выразил соболезнования в связи с жертвами конфликта.

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