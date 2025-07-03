В Ханкенди проходит встреча Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана

Встреча Ильхама Алиев и Масуда Пезешкиана проходит в Ханкенди, который сегодня принимает 17-м саммит ОЭС.
В Ханкенди стартовали переговоры президентов Азербайджана и Ирана Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана.
Отметим, что Масуд Пезешкиан прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите ОЭС.
Напомним, что Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан в конце июня провели телефонный разговор. Лидер Азербайджана передал президенту Ирана поздравления в связи с прекращением ирано-израильского конфликта и достижением режима прекращения огня, отметив, что мир и безопасность являются важнейшими условиями стабильности в регионе. Ильхам Алиев также выразил соболезнования в связи с жертвами конфликта.