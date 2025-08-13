Президент России прибыл в Магадан

Российский лидер в пятницу совершает визит в Магадан, откуда он отправится в США на саммит с президентом Трампом.

В пятницу президент РФ Владимир Путин находится в Магадане, по пути на Аляску он совершает региональную поездку.

В Магадане глава государства посетит ряд объектов:

завод "Омега-Си", занимающийся переработкой рыбьего жира;

культурно-общественный центр парка "Маяк", включающий выставочное пространство, конференц-зал, туристический визит-центр;

спорткомплекс "Президентский" – самый большой в регионе спортивно-оздоровительный объект с ледовой ареной и бассейном;

мемориал летчикам-героям Алсиба (трассы Аляска - Сибирь).

Также в рамках поездки в Магадан Путин встретится с главой Магаданской области Сергеем Носовым и проведет совещание.

После этого президент отправится на Аляску, где состоится его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.