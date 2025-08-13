Президент России прибыл в Магадан

Российский лидер в пятницу совершает визит в Магадан, откуда он отправится в США на саммит с президентом Трампом.
В пятницу президент РФ Владимир Путин находится в Магадане, по пути на Аляску он совершает региональную поездку.
В Магадане глава государства посетит ряд объектов:
- завод "Омега-Си", занимающийся переработкой рыбьего жира;
- культурно-общественный центр парка "Маяк", включающий выставочное пространство, конференц-зал, туристический визит-центр;
- спорткомплекс "Президентский" – самый большой в регионе спортивно-оздоровительный объект с ледовой ареной и бассейном;
- мемориал летчикам-героям Алсиба (трассы Аляска - Сибирь).
- Также в рамках поездки в Магадан Путин встретится с главой Магаданской области Сергеем Носовым и проведет совещание.
После этого президент отправится на Аляску, где состоится его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.