Вестник Кавказа

Президент России прибыл в Магадан

Президент России прибыл в Магадан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лидер в пятницу совершает визит в Магадан, откуда он отправится в США на саммит с президентом Трампом.

В пятницу президент РФ Владимир Путин находится в Магадане, по пути на Аляску он совершает региональную поездку.

В Магадане глава государства посетит ряд объектов:

  • завод "Омега-Си", занимающийся переработкой рыбьего жира;
  • культурно-общественный центр парка "Маяк", включающий выставочное пространство, конференц-зал, туристический визит-центр;
  • спорткомплекс "Президентский" – самый большой в регионе спортивно-оздоровительный объект с ледовой ареной и бассейном;
  • мемориал летчикам-героям Алсиба (трассы Аляска - Сибирь).
  • Также в рамках поездки в Магадан Путин встретится с главой Магаданской области Сергеем Носовым и проведет совещание.

После этого президент отправится на Аляску, где состоится его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
475 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.