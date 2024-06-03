Премьера Армении не будет на саммите COP29 в Баку

В Армении опровергли информацию о том, что Никол Пашинян приедет на саммит COP29 в Баку. В Ереване заявили, что визит премьера страны не запланирован.

Армянский премьер Никол Пашинян не примет участие в климатическом саммите COP29, который пройдет в этом году в Баку.

Информацию об этом опровергла пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян. Она прокомментировала сообщения о том, что Пашинян приедет в Баку.

«Подобный визит не запланирован в рабочей программе премьер-министра Пашиняна»

- Назели Багдасарян