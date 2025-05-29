Премьер-министр Пакистана направился в Азербайджан

Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф вылетел в Азербайджан для участия в саммите ОЭС в Ханкенди. Он проведет в стране два дня.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф направился в Азербайджан для участия в саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди, рассказали в пакистанском правительстве.

В Азербайджане он проведет два дня. В рамках саммита пакистанский премьер намерен провести двусторонние встречи с другими лидерами стран ОЭС.

В состав пакистанской делегации входят вице-премьер и глава МИД Мухаммад Исхак Дар, министр информации и радиовещания Аттаулла Тарар, спецпомощник премьер-министра Тарик Фатеми.

Напомним, что это уже второй визит Шахбаза Шарифа в Азербайджан в 2025 году. Его последняя поездка была связана с празднованием Дня независимости Азербайджана, который страна отмечала 28 мая. Праздничные мероприятия проходили в Лачине.