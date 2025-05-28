Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили двусторонние отношения

В Стамбуле проходит саммит ОИС, в ходе которого встретились главы МИД Азербайджана и Пакистана Байрамов и Дар. Они обсудили стратегическое партнерство Баку и Исламабада, конфликт Израиля и Ирана, а также другие актуальные вопросы.

Главы МИД Азербайджана и Пакистана Джейхун Байрамов и Исхак Дар провели встречу в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле. Подробности их беседы рассказала пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Байрамов и Дар обсудили текущее состояние и перспективы стратегического партнерства между Баку и Исламабадом, а также вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Они отметили, что взаимные визиты и контакты на высшем и высоком уровнях лежат в основе межгосударственных отношений. В этом контексте была подчеркнута важность последнего визита премьер-министра Пакистана в азербайджанский Лачин.

Проведение Азербайджаном в июле саммита ОЭС и его председательство в ОИС с 2026 года создают дополнительные возможности для партнерства в рамках многосторонних платформ, говорится в сообщении.

Особое внимание министры уделили последним региональным событиям. Они выразили серьезную обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью, возникшей в результате обострения конфликта между Израилем и Ираном.