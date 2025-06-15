Глава МИД Азербайджана вылетел в Стамбул

Министр иностранных дел Азербайджана направился в Турцию. Его визит связан с участием в заседании Совета МИД ОИС.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов направился с рабочим визитом в Стамбул, рассказала пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В рамках визита он станет участником 51-го заседания Совета МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также круглых столов и заседаний контактных групп.
Кроме того, запланированы двусторонние встречи Джейхуна Байрамова на высоком уровне.
Напомним, что накануне визит в Турцию совершил президент Азербайджана Ильхам Алиев и встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Вместе они открыли "Азербайджанский квартал" в Кахраманмараше, который был создан при непосредственном участии в Баку после разрушительных землетрясений 2023 года.