Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана вылетел в Стамбул

Глава МИД Азербайджана вылетел в Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Азербайджана направился в Турцию. Его визит связан с участием в заседании Совета МИД ОИС.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов направился с рабочим визитом в Стамбул, рассказала пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В рамках визита он станет участником 51-го заседания Совета МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также круглых столов и заседаний контактных групп.

Кроме того, запланированы двусторонние встречи Джейхуна Байрамова на высоком уровне.

Напомним, что накануне визит в Турцию совершил президент Азербайджана Ильхам Алиев и встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Вместе они открыли "Азербайджанский квартал" в Кахраманмараше, который был создан при непосредственном участии в Баку после разрушительных землетрясений 2023 года.

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