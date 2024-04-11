В Стамбуле соберутся главы МИД стран ОИС

Стамбул 21-22 июня примет сессию глав дипломатических ведомств стран ОИС.

В Стамбуле состоится 51-я сессия Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации исламского сотрудничества (ОИС), в рамках которой в Турцию прибудут главы МИД стран объединения. Мероприятие пройдет 21-22 июня.

Главы дипведомств выступят по теме "Организация исламского сотрудничества в меняющемся мире". Мероприятие возглавит глава МИД Турции Хакан Фидан.

Планируется, что сессию посетят главы дипломатических ведомств из более чем 40 стран, что будет рекордом для мероприятий под эгидой ОИС. Также на мероприятии будут присутствовать более 1000 гостей из стран организации, а также стран в статусе наблюдателей.

Отметим, что в следующем году Азербайджан примет саммит ОИС, республика станет председателем организации на два года.

Напомним, что в состав организации входят 57 государств, в том числе Турция, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан. Россия является наблюдателем организации.