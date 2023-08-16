Прямые рейсы свяжут Россию и Пакистан

Посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали рассказал о планах по запуску прямого авиасообщения между Россией и Пакистаном, пишет ТАСС.
"Обе стороны поддерживают связь друг с другом и прорабатывают условия прямых рейсов. <…> Прямые авиарейсы между Россией и Пакистаном могут сыграть важную роль в объединении людей, а также предоставить возможности для улучшения торговых отношений, но я боюсь, что к концу этого года это может оказаться невозможным"
– посол
Прежде всего нужно выяснить, насколько направление будет востребовано, будет ли оно экономически интересно перевозчикам, отметил он. Прямые рейсы могли бы увеличить поток российских туристов в страну.
"Нам есть что предложить туристам. Нет сомнений, что Пакистан безопасен во всех аспектах. Пакистан богат природными красотами"
– посол