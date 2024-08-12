Пожар погубил жителя Кубани

Человек погиб во время пожара в Абинском районе Кубани. По факту ведется следствие.
Один человек погиб в результате пожара в частном домовладении Абинском районе, информируют местные спасатели.
«Сообщение о возгорании частного дома по ул. Мира в п. Ахтырском поступило в 17:19»
– пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю
На момент прибытия пожарных огонь распространился по площади в шесть десятков «квадратов».
Согласно предварительной версии к пожару привело неосторожное обращение с огнем. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.