Вестник Кавказа

Пожар погубил жителя Кубани

Пожар погубил жителя Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Человек погиб во время пожара в Абинском районе Кубани. По факту ведется следствие.

Один человек погиб в результате пожара в частном домовладении Абинском районе, информируют местные спасатели.

«Сообщение о возгорании частного дома по ул. Мира в п. Ахтырском поступило в 17:19»

– пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

На момент прибытия пожарных огонь распространился по площади в шесть десятков «квадратов».

Согласно предварительной версии к пожару привело неосторожное обращение с огнем. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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