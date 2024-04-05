Посол РФ: Турцию могут посетить 6,4 млн россиян

Российский посол в Турции рассказал, что в этом году в республику могут приехать свыше 6,4 млн российских путешественников. По его словам россияне долгое время остаются лидерами по отдыху на турецком побережье.

Число российских путешественников в Турции в этом году может превысить 6,4 млн человек. Информацию об этом озвучил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Мы ожидаем, что к концу 2024 года число российских туристов, приезжающих в Турцию, превысит 6,4 млн. Россия, отправившая в прошлом году в Турцию 6,3 млн туристов, сохраняет первое место в турецком туризме"

– Алексей Ерхов

Как сообщил Ерхов, российские туристы продолжают занимать лидирующие позиции среди отдыхающих на курортах республики.

По его данным, за первые три месяца этого года число путешественников из России увеличилось на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

"Россияне, как уже стало традицией, занимают одно из первых мест. 172 тыс., или около 20% от всех иностранцев, прибывших за это время в Турцию, занимают одну из верхних строчек. Поэтому есть все основания ожидать, что к концу 2024 года общее число российских туристов превысит прошлогодний показатель"

– Алексей Ерхов

Он также добавил, что российские власти регулярно проверяют туристические организации, чтобы обезопасить туристов. В частности, особое внимание уделяется сфере перевозок.