Пошлины не должны быть инструментом принуждения – МИД КНР

Пекин выступил против политики давления через торговые пошлины. Заявление прозвучало на фоне информации о повышенных пошлинах, которые готовятся ввести США против Бразилии.

МИД КНР в лице официального представителя Мао Нина заявил, что торговые пошлины не должны использоваться в качестве инструмента политического давления. Так Пекин оценил информацию о введении пошлин США в 50% на бразильский импорт.

"Суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела являются важными принципами устава ООН и основополагающими нормами международных отношений. Таможенные пошлины не должны быть инструментом принуждения, запугивания или вмешательства во внутренние дела других стран"

– Мао Нин

Отметим, что лидер США Дональд Трамп анонсировал введение торговых пошлин для Бразилии в 50% с 1 августа. Также американский президент предупредил о введение дополнительных тарифов для стран, которые поддерживают БРИКС.