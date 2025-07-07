Вестник Кавказа

РФ представила США идеи по урегулированию на Украине

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лавров и Рубио обсудили новые подходы к урегулированию ситуации на Украине. Идеи российской стороны будут переданы президенту Трампу.

На встрече в Куала-Лумпуре глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили новый подход к украинскому урегулированию, предложения российской стороны будут переданы президенту Дональду Трампу, об этом сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

"Россияне поделились некоторыми идеями, которые (госсекретарь США) передаст президенту, и, конечно, мы посмотрим, что он скажет"

– Тэмми Брюс

Ранее Рубио подтвердил, что Лавров изложил ему новые идеи относительно урегулирования ситуации на Украине и заявил, что поделился этими идеями с американским лидером.

"Да. Я думаю, это новый и отличающийся подход. Опять же, я бы не стал характеризовать это как нечто, гарантирующее мир. Мы расскажем об этой идее президенту"

– Марко Рубио

Вашингтон планирует продолжить контакты с Москвой по этому вопросу, добавил он.

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