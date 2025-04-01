Портал регистрации иноагентов появился в Грузии

На прошлой неделе в Грузии вступил в силу новый закон об иноагентах. Сегодня в республике начал функционировать портал для их регистрации.

В Грузии начал работать сайт, предназначенный регистрации иностранных агентов. Его запустило Антикоррупционное бюро республики.

Всего у портала 9 разделов, а на его главной странице находится ведо, в котором рассказывается о целях закона и о том, как можно зарегистрироваться. При этом регистрацию можно осуществить исключительно в электронном виде.

Напомним, в конце мая в республике начал действовать новый закон об иноагентах. Он обязывает физлица и организации, действующие в интересах других стран, регистрироваться как иноагенты.