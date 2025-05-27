В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Точный аналог американского закона FARA начал действовать на территории Грузии. Теперь физические лица и организации, действующие в интересах других государств, должны быть зарегистрированы как иноагенты.

Акт о регистрации иностранных агентов, который является точным аналогом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act), начал официально действовать на территории Грузии 31 мая.

Закон был принят парламентом Грузии 1 апреля. Согласно новым правилам, в юридическом пространстве страны начинает действовать понятие "агент иностранного принципала", которым может стать лицо, участвующее в политической жизни страны и действующее в интересах другого государства, а также получающее финансовую поддержку из-за рубежа.

В список иноагентов также могут попасть и те, кто собирает или передает материальную помощь в пользу иностранного принципала.

Организации и СМИ, чья деятельность подпадает под понятие иноагента, должны в течение 10 дней уведомить Антикоррупционное бюро Грузии.

Новый закон распространяется как на организации, так и на физических лиц. Нарушение предусматривает тюремное наказание на срок до 5 лет.

Напомним, что в Грузии в прошлом году начал действовать закон "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал массовые протесты и критиковался оппозицией страны. Власти республики пообещали принять новый закон, который повторял бы положения американского закона FARA.